Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом мирный план по Украине

«Как вы знаете, этой темой занимается президент США Дональд Трамп. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан находится в постоянном контакте с американской стороной. Мы также периодически проводим телефонные переговоры с лидерами. После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с Трампом. Мир не за горами, мы это видим», — сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Туркмении.