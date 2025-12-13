Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом мирный план по Украине

«Как вы знаете, этой темой занимается президент США Дональд Трамп. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан находится в постоянном контакте с американской стороной. Мы также периодически проводим телефонные переговоры с лидерами. После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с Трампом. Мир не за горами, мы это видим», — сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Туркмении.
Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.Читать дальше