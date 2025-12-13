DPA: советники США, ФРГ и Украины продолжат переговоры в Берлине 14 декабря

Позже высокопоставленный американский чиновник подтвердил агентству DPA встречу Уиткоффа с Зеленским и представителями европейских стран в Берлине. Однако он не предоставил никаких дополнительных подробностей относительно точного времени переговоров, а также их формата и состава участников. 12 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После этого к обсуждениям должны присоединиться ряд лидеров ЕС и НАТО. По информации газеты Bild, также планируются переговоры в формате «евротройки» (Германия, Великобритания и Франция).