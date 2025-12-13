Ричмонд
Венесуэла гордится отношениями с Россией, заявил дипломат

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Тесные отношения с Россией — предмет гордости для Венесуэлы, которая надеется дополнительно укрепить эти связи, рассказал РИА Новости посол, постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО Родульфо Умберто Перес Эрнандес.

Источник: © РИА Новости

«Мы очень гордимся тем, что у нас есть поддержка России и сотрудничество с ней. Россия тоже может рассчитывать на нашу полную поддержку и открытость к взаимодействию», — сказал он агентству на полях конференции «Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире» в РУДН.

Собеседник агентства отдельно подчеркнул готовность Венесуэлы помогать России в любой сфере, где это необходимо.

«Надеемся, эти тесные отношения еще укрепятся, как и должно быть», — заключил дипломат.

Президент России Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро в мае подписали договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве двух стран. Он вступил в силу в ноябре.

