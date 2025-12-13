Венесуэла гордится отношениями с Россией, заявил дипломат

«Мы очень гордимся тем, что у нас есть поддержка России и сотрудничество с ней. Россия тоже может рассчитывать на нашу полную поддержку и открытость к взаимодействию», — сказал он агентству на полях конференции «Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире» в РУДН.
Собеседник агентства отдельно подчеркнул готовность Венесуэлы помогать России в любой сфере, где это необходимо.
«Надеемся, эти тесные отношения еще укрепятся, как и должно быть», — заключил дипломат.
Президент России Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро в мае подписали договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве двух стран. Он вступил в силу в ноябре.