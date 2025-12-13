В Чехии заявили, что не будут брать на себя гарантии финансирования Украины

«Еврокомиссия должна найти иные способы финансирования Украины, — отметил премьер. — У нас нет денег для других государств. Это (финансирование Украины — прим. ТАСС) Евросоюз должен разрешить иным способом. Мы ей ничего гарантировать не будем и не будем туда направлять деньги».
