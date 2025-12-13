Ричмонд
Коул сказал про освобождение заключенных и нормализацию отношений Беларуси и США

Коул сказал об освобождении заключенных и нормализации отношений с США.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул сказал про освобождение заключенных и нормализацию отношений Беларуси и США, передает БелТА.

Раскрывая детали переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, американский политик отметил, что они были очень продуктивными. Также они содержали темы, связанные со сближением Беларуси и США.

— У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения, — прокомментировал он.

Также представитель США назвал сближение Минска и Вашингтона целью обеих сторон. И добавил, что для дальнейшей нормализации следует продолжать уже совершаемые шаги.

— То, что мы уже делаем. Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом, — отметил Коул.

А резюмируя, добавил, что по мере сближения Беларусь и США все больше говорят, обмениваются идеями.

— Идет процесс перехода от первых младенческих шагов к уже более уверенным шагам, — образно констатировал он.

Также спецпосланник США Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.

Напомним, Александр Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Коулом. Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом 12 декабря.

