Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул сказал про освобождение заключенных и нормализацию отношений Беларуси и США, передает БелТА.
Раскрывая детали переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, американский политик отметил, что они были очень продуктивными. Также они содержали темы, связанные со сближением Беларуси и США.
— У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения, — прокомментировал он.
Также представитель США назвал сближение Минска и Вашингтона целью обеих сторон. И добавил, что для дальнейшей нормализации следует продолжать уже совершаемые шаги.
— То, что мы уже делаем. Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом, — отметил Коул.
А резюмируя, добавил, что по мере сближения Беларусь и США все больше говорят, обмениваются идеями.
— Идет процесс перехода от первых младенческих шагов к уже более уверенным шагам, — образно констатировал он.
Также спецпосланник США Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.
Напомним, Александр Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Коулом. Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом 12 декабря.