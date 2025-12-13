Ричмонд
Камбоджа закрыла все пограничные переходы с Таиландом

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Камбоджа закрыла все пограничные с Таиландом переходы на фоне конфликта между странами, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство внутренних дел Камбоджи.

Источник: AP 2024

«Камбоджа приостановила все пограничные переходы с Таиландом», — говорится в сообщении.

Тайская газета «Кхаосот» в субботу утром сообщила, что истребители ВВС Таиланда нанесли удары по целям на стороне Камбоджи, уничтожив мост и предполагаемые скопления сооружения вдоль границы.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.

По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тысяч человек.