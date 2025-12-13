Ричмонд
Спецпосланник Трампа Коул сказал про хорошие советы Лукашенко по Украине

Спецпосланник Трампа Коул обнародовал хорошие советы Лукашенко по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель США Джон Коул сказал про хорошие советы президента Беларуси Александра Лукашенко по Украине, пишет БелТА.

Так, американский спецпосланник сказал, что на переговорах с белорусским лидером поднимались различные вопросы, в том числе тема украинского конфликта. Коул сказал, что Лукашенко помогает США и дает хорошие советы.

И добавил, что на переговорах идет обсуждение разных вопросов, наподобие украинского конфликта.

Также Джон Коул сказал про освобождение заключенных и нормализацию отношений Беларуси и США.

Также спецпосланник США Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.

Напомним, Александр Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Коулом. Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом 12 декабря.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
