Спецпосланник Трампа Коул сказал про хорошие советы Лукашенко по Украине

Спецпредставитель США Джон Коул сказал про хорошие советы президента Беларуси Александра Лукашенко по Украине, пишет БелТА.
Так, американский спецпосланник сказал, что на переговорах с белорусским лидером поднимались различные вопросы, в том числе тема украинского конфликта. Коул сказал, что Лукашенко помогает США и дает хорошие советы.
И добавил, что на переговорах идет обсуждение разных вопросов, наподобие украинского конфликта.
Также Джон Коул сказал про освобождение заключенных и нормализацию отношений Беларуси и США.
Также спецпосланник США Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.
Напомним, Александр Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Коулом. Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом 12 декабря.