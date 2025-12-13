ВС РФ ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины, Одесса осталась без света

«Страна.ua» приводит слова украинского военного эксперта Александра Коваленко, который назвал удары по Одессе «самыми массовыми» с начала спецоперации РФ. Он заявил, что ВС РФ поставили себе цель «за эти сутки вырубить энергетику по всей области». По его словам, система ПВО Одессы уязвима для ударов со стороны моря, что представляет собой комплексную проблему «которая должным образом не решалась, не смотря на многочисленные обещания и анонсы».