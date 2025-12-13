Спецпосланник Трампа Коул сказал про советы Лукашенко Путину

Спецпосланник США в Беларуси Джон Коул сказал про советы президента Беларуси Александра Лукашенко президенту России Владимиру Путину, написало БелТА.
Так, по итогам переговоров спецпосланник США сказал о роли Беларуси в продвижении процесса мирного урегулирования украинского конфликта. В частности, Коул обратил внимание на фактор давних добрых отношений, сложившихся между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.
Американский политик подчеркнул, что президент Беларуси имеет большую историю отношений с российским президентом и имеет возможность давать ему советы.
— Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы, — отметил Коул.
А резюмируя, сказал, что Путин может принять одни советы и не принять другие. И сказал, что все это является способом помочь процессу.
Также спецпосланник Трампа Коул сказал про хорошие советы Лукашенко по Украине.
Еще Джон Коул сказал про освобождение заключенных и нормализацию отношений Беларуси и США.
Кроме того, спецпосланник США Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.
Напомним, Александр Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Коулом. Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом 12 декабря.