Запад побежит восстанавливать отношения с Россией, заявил премьер Словакии

«Каждый это (восстановление торговых и экономических отношений с РФ — ред.) сделает после войны. Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда (в РФ — ред.) бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
Он назвал абсурдным запрещать Словакии покупать у России газ в то время, как РФ остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в некоторые европейские страны.
