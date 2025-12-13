Ричмонд
Запад побежит восстанавливать отношения с Россией, заявил премьер Словакии

БРАТИСЛАВА, 13 дек — РИА Новости. Западные страны побегут в РФ, как только закончится конфликт на Украине, чтобы восстановить торговые и экономические отношения, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Источник: AP 2024

«Каждый это (восстановление торговых и экономических отношений с РФ — ред.) сделает после войны. Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда (в РФ — ред.) бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Он назвал абсурдным запрещать Словакии покупать у России газ в то время, как РФ остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в некоторые европейские страны.

