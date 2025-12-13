Посольство КНР отреагировало на слова Трампа о лидерстве США в сфере ИИ

Основанная в Китае компания DeepSeek ранее объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности в конце сентября сообщалось, что в магазине приложений Apple — App Store — ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.