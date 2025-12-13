Ричмонд
Посольство КНР отреагировало на слова Трампа о лидерстве США в сфере ИИ

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Китай выступает за обмен и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, связанные с его развитием риски непредсказуемые и общие для всех стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Источник: © РИА Новости

«Китай считает, что ИИ представляет как огромные возможности, так и непредсказуемые риски в мире», — сказал высокопоставленный дипломат.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что тема ИИ много обсуждалась им в контактах с главой КНР Си Цзиньпином. Американский лидер настаивает, что Штаты лидируют в этой сфере.

Как заявил со своей стороны Лю Пэнъюй, связанные с искусственным интеллектом риски являются «общей проблемой для всех стран».

«Мы готовы укреплять обмен и сотрудничество со всеми сторонами по теме ИИ, подвигать открытое, инклюзивное и выгодное развитие ИИ, участвовать во взаимодействии по управлению рисками и добиваться общих выгод от интеллектуальных технологий, чтобы достигать общего развития», — добавил пресс-секретарь посольства КНР.

«Китай всегда был привержен содействию здоровому и упорядоченному развитию ИИ в благоприятном, безопасном и справедливом направлении», — подчеркнул он.

Основанная в Китае компания DeepSeek ранее объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности в конце сентября сообщалось, что в магазине приложений Apple — App Store — ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

