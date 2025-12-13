Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США

«Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», — говорится в релизе.
В публикации указано, что это произошло по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа и в ответ на снятие санкций с белорусского калия. Лукашенко принял решение в том числе для стабилизации ситуации в Европе.
По данным канала, всего за последнее время Минск помиловал 156 человек — граждан Британии, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии. Как сообщает Reuters, среди них — оппозиционеры Мария Колесникова, Алесь Беляцкий и Виктор Бабарико.
В пятницу и субботу спецпосланник Белого дома Джон Коул провел переговоры с президентом Белоруссии. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации двусторонних отношений.
По итогам встречи Штаты объявили о снятии ограничений с «Беларуськалия», введенных в августе 2021 года при администрации Джо Байдена.