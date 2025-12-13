Лукашенко помиловал 123 осужденных за шпионаж и терроризм

Освобожденные были осуждены в Белоруссии за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность. По информации издания «Наша Нiва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций), среди них белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, бывший глава Белгазпромбанка и соперник Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.