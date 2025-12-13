Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности

Ранее правительство ФРГ приступило к предварительным консультациям с общественными объединениями о возможном восстановлении в стране гражданской службы. Переговоры проходят на фоне дискуссий о потенциальном возвращении обязательной военной службы в том случае, если бундесвер не достигнет целевых показателей по набору добровольцев.
«Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин», — заявил Мерц, выступая на съезде входящей в правящий блок ФРГ партии Христианско-социальный союз (ХСС). Трансляцию выступления вел канал Phoenix.
При этом он посетовал на то, что конституция ФРГ не предусматривает возможности обязательной службы в армии также для женщин и в этом контексте выступил за восстановление в стране обязательной альтернативной гражданской службы. «Женщин мы пока не можем привлечь (к обязательной военной службе — ред.), потому что это не позволяет Конституция. Я бы хотел, чтобы это было иначе. Я бы хотел установить обязательный год общественных работ (альтернативную службу — ред.) в нашей стране», — добавил Мерц.
Бундестаг принял на прошлой неделе в окончательном чтении закон о модернизации военной службы в Германии. Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую «воинскую обязанность по потребности», а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем «случайного отбора» по типу жребия.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март 2025 года составляла примерно 182 тысячи человек.