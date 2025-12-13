Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности

При этом он посетовал на то, что конституция ФРГ не предусматривает возможности обязательной службы в армии также для женщин и в этом контексте выступил за восстановление в стране обязательной альтернативной гражданской службы. «Женщин мы пока не можем привлечь (к обязательной военной службе — ред.), потому что это не позволяет Конституция. Я бы хотел, чтобы это было иначе. Я бы хотел установить обязательный год общественных работ (альтернативную службу — ред.) в нашей стране», — добавил Мерц.