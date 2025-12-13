Захарова назвала политику ЕС в отношении России театром абсурда

Захарова также заявила, что ответные действия России не заставят себя ждать, и сообщила, что Банк России уже подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear о взыскании убытков, а также предупредила, что ущерб репутации и финансовой системе ЕС от таких действий будет невосполним.