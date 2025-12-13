Захарова назвала политику ЕС в отношении России театром абсурда

«Курс на нанесение ущерба нашей стране любой ценой уже привел к весьма плачевной экономической ситуации в самом ЕС: практически нулевой рост экономики, стремительно увеличивающиеся госдолг и бюджетный дефицит, падение производства и деиндустриализация на фоне зашкаливающих расходов на энергетику», —приводятся ее слова на сайте МИД РФ.
Захарова напомнила, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, чья страна может пострадать больше всех из-за нахождения большей части активов в депозитарии Euroclear, сравнил инициативу Еврокомиссии с «кражей мебели из иностранного посольства».
Дипломат также обвинила руководство ЕС в стремлении подорвать мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, в частности, инициативы президента США Дональда Трампа, и отметила, что Еврокомиссия сама признает тяжелую экономическую ситуацию в союзе, пытаясь поправить ее за счет российских резервов.
Захарова также заявила, что ответные действия России не заставят себя ждать, и сообщила, что Банк России уже подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear о взыскании убытков, а также предупредила, что ущерб репутации и финансовой системе ЕС от таких действий будет невосполним.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер 10 декабря назвал воровством идею ЕК использовать активы РФ для Украины. Он также не исключил, что может подать в суд на членов Еврокомиссии, чтобы заблокировать возможное решение по использованию активов РФ.