NYT: Киев отверг уступки по Донбассу и НАТО

В материале газеты отмечалось, что в Донбассе может быть реализован «корейский сценарий» с созданием буферной зоны, по аналогии с демилитаризованной зоной между КНДР и Южной Кореей, созданной в 1953 году по итогам Корейской войны без подписания итогового мирного договора. При этом зона в Донбассе может быть значительно длиннее и глубже, отмечает Le Monde.