Эксперт Дору Петруци: в Молдове и власть, и оппозиция переживают самый слабый период после выборов

При этом, по его словам, особенно настораживает позиция правительства, которое в публичных выступлениях демонстрирует уверенность лишь в энтузиазме и абстрактном оптимизме, не предлагая чётких оснований для выхода из кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Социолог Дору Петруци считает, что после выборов и власть, и оппозиция переживают «самый слабый период», но особенно поражает поведение правительства, которое на публичных форумах демонстрирует уверенность только в одном — в силе энтузиазма.

«Я слушаю премьера, слушаю министров… Я не понял ничего, кроме того, что выход из кризиса — это смотреть в будущее с энтузиазмом и оптимизмом. И что придут инвесторы и спасут нас. На каком основании — мне трудно понять», — заявил директор IMAS, которого цитирует ТГ-канал @primulinmd.