Лукашенко дал интервью американскому телеканалу Newsmax

«Лукашенко сегодня (помимо переговоров, решений и встреч) дал интервью одному из крупнейших американских телеканалов», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Речь идет об американском телеканале «Ньюсмакс» (Newsmax TV), ежемесячная аудитория которого превышает 20 млн человек, уточняет «Пул Первого».
В качестве интервьюера выступила Грета Ван Састерен — журналист и ведущая программы «Хроника с Гретой Ван Састерен», эта программа посвящена внутриполитической повестке США и ключевым геополитическим и военно-политическим событиям.
В интервью речь шла об украинском урегулировании и персональной роли в этом процессе президента США Трампа, напряженной ситуации вокруг Венесуэлы, впечатлениях Лукашенко от общения с лидерами других стран, в том числе, с Путиным и Си Цзиньпином, а также о других актуальных темах.
Интересно, что Грета Конвей Ван Састерен является супругой Джона Коула — спецпосланника США по Беларуси, с которым проводил переговоры белорусский президент, уточняет госагентство БелТА.
Ранее в эфире этой программы появлялись многие мировые политики, в том числе лидеры Джордж Буш и Джорж Буш (младший), Бил Клинтон, лидер киевского режима Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Насыщенная суббота
Ранее в субботу белорусский президент продолжил переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом, по итогам которых стало известно о снятии американских санкций с белорусского калия. А затем — о решении главы государства помиловать 123 граждан разных стран, осужденных в Беларуси по различным статьям УК, в том числе за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность.
Как отметила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, решение о помиловании было принято белорусским лидером в развитие договоренностей с американским коллегой Дональдом Трампом, по его просьбе и по просьбам лидеров других стран. Кроме того, этот жест связан с решением американской стороны отменить введенные ранее незаконные санкции.
Также стало известно, что Дональд и Мелания Трамп передали белорусскому президенту Александру Лукашенко послание с благодарностями и поздравлением с предстоящими праздниками.