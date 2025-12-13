Ричмонд
Молдавия нарушает права жителей Приднестровья, заявил Брод

ТИРАСПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Молдавия пытается подавить Приднестровье и нарушает права жителей республики, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

Источник: © РИА Новости

«Приднестровье — это своеобразная кость в горле у молдавского режима, который хочет подавить эту республику уже не первый год. Ну и, конечно же, это целый спектр нарушений прав, которые осложняют жизнь Приднестровья… Я вообще давний сторонник того, чтобы Россия признала независимость Приднестровской Молдавской Республики. Это было бы важным шагом и, я считаю, усилило бы позиции Приднестровья», — сказал Брод в эфире телеканала «ТСВ».

Он также добавил, что неоднократно поднимал вопрос о нарушении прав жителей Приднестровья на различных международных площадках. По его словам, Приднестровье за 35 лет своего существования доказало свою жизнеспособность.

«Естественно, Молдова будет продолжать пытаться покорить приднестровский народ. Сейчас я вижу, что появились какие-то высказывания о реинтеграции, что якобы мы вместе с Приднестровьем будем вступать в европейское сообщество. Но это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью, потому что приднестровский народ выстрадал свое право на независимость и в дальнейшем будет продолжать это право поддерживать», — отметил Брод.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

