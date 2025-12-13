Шпаковский: США могут отменить все санкции в отношении Беларуси

«По результатам прошедших ранее белорусско-американских переговоров сняты санкции в авиационной отрасли ― в отношении национального авиаперевозка “Белавиа” и сейчас отмена санкций против белорусской калийной отрасли. Этим создан прецедент, предполагающий, в принципе, отмены всех незаконных рестрикций в отношении Беларуси», ― заявил корреспонденту Sputnik Шпаковский.
По его словам, калийная и авиационная отрасли являются стратегически значимыми отраслями для Беларуси.
Если снимаются санкции с этих отраслей, то совершенно бессмысленным остается сохранение санкций и по другим направлениям.
Целью Беларуси в этих переговорах с американской стороной является полное снятие санкций.
«Безусловно, целью официального Минска, которая была заявлена президентом в так называемой большой сделке с США, и в наших переговорах с Вашингтоном, является полная отмена всех незаконных антибелорусских санкций, как экономического, так и политического характера», ― отметил он.
По его словам, данная цель преследуется руководством нашей страны, которое действует в контексте Задач по укреплению государственного суверенитета, в основе которого находится экспортно-ориентированная экономика.
«Для Беларуси открываются возможности для спокойной внешнеэкономической деятельности, что очень важно», ― подчеркнул парламентарий.
Он также подчеркнул, что Беларусь демонстрирует заинтересованность в переговорах с американской стороной.
«Североамериканская администрация демонстрирует достаточно высокий уровень здравомыслия в отношениях с Республикой Беларусь, мы эти переговоры продолжаем. И, как видите, переговоры для Беларуси складываются достаточно эффективно»,― резюмировал он.