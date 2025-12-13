«Благодарят за гостеприимство и за презенты». Эйсмонт сказала, что Коул передал Лукашенко личное послание от Дональда и Мелании Трамп

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом получил личное послание от Дональда и Мелании Трамп. Фрагмент видео, где об этом говорит пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, опубликовал телеграм-канал «Время Первого».
По словам Натальи Эйсмонт, первая пара США благодарят белорусскую сторону и личного президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации.
«Отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании. И поздравляют с наступающим Рождеством», — сказала пресс-секретарь.
Кстати, ранее Джон Коул сказал про освобождение заключенных и нормализацию отношений Беларуси и США.
А еще спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.
Кроме того, Александр Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе Трампа после отмены санкций на калий.