Помилованных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину

Ранее власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Решение было принято на фоне договоренностей с США и сигналов о возможном смягчении санкционного давления на республику.