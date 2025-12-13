Ричмонд
Помилованных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину

Белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марию Колесникову вывезли на Украину после освобождения из заключения. Об этом сообщил официальный Telegram-канал штаба Бабарико.

Источник: AP 2024

«Друзья, мы подтверждаем: Виктор Бабарико и Мария Колесникова на свободе. Сейчас они находятся на Украине», — утверждается в публикации.

Ранее власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Решение было принято на фоне договоренностей с США и сигналов о возможном смягчении санкционного давления на республику.

Среди освобожденных — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.