Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Свердловской области вручил паспорт РФ участнику СВО из Латвии

Денис Паслер вручил госнаграды и паспорта выдающимся свердловчанам.

Источник: Комсомольская правда

В День Конституции губернатор Свердловской области Денис Паслер вручил награды и паспорта свердловчанам, которые отличились в разных сферах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Губернатор вручил российский паспорт Нормундсу Потаповсу. Родом из Латвии, он приехал в Россию по программе для соотечественников и стал участником специальной военной операции. За проявленное мужество он был награждён Орденом Мужества и боевыми медалями.

Также свои первые паспорта из рук губернатора получили школьники — юные активисты и победители всероссийских олимпиад.

— Это свидетельство высочайшего уровня уральской юридической и правозащитной школы, преемственности традиций, значения региона как опорного края державы. И пример для следующих поколений: будучи настоящим профессионалом с искренним желанием служить Родине и людям, можно участвовать в судьбе страны. Такое право каждому даёт Конституция, — обратился к участникам церемонии Денис Паслер.

Были отмечены и заслуги других жителей области. Государственные награды и почётные грамоты вручили промышленному эксперту, железнодорожнику и общественному деятелю за их вклад в развитие региона.