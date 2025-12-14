Губернатор Свердловской области вручил паспорт РФ участнику СВО из Латвии

В День Конституции губернатор Свердловской области Денис Паслер вручил награды и паспорта свердловчанам, которые отличились в разных сферах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Губернатор вручил российский паспорт Нормундсу Потаповсу. Родом из Латвии, он приехал в Россию по программе для соотечественников и стал участником специальной военной операции. За проявленное мужество он был награждён Орденом Мужества и боевыми медалями.
Также свои первые паспорта из рук губернатора получили школьники — юные активисты и победители всероссийских олимпиад.
— Это свидетельство высочайшего уровня уральской юридической и правозащитной школы, преемственности традиций, значения региона как опорного края державы. И пример для следующих поколений: будучи настоящим профессионалом с искренним желанием служить Родине и людям, можно участвовать в судьбе страны. Такое право каждому даёт Конституция, — обратился к участникам церемонии Денис Паслер.
Были отмечены и заслуги других жителей области. Государственные награды и почётные грамоты вручили промышленному эксперту, железнодорожнику и общественному деятелю за их вклад в развитие региона.