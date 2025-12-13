Ричмонд
Эксперт Багджи назвал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде посланием миру

СТАМБУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Переговоры в Ашхабаде президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стали очень важным посланием международному сообществу в вопросе мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил ТАСС глава «Глобальной консультативной группы Анкары» (Ankara Global Advisory Group) Хюсейн Багджи, комментируя высказывания турецкого лидера о том, что мирное урегулирование на Украине «не за горами».

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Пресс-служба Президента России

Это заявление президент Турции сделал журналистам по итогам переговоров в пятницу в Ашхабаде с президентом РФ на полях Международного форума мира и безопасности. Эрдоган тогда подчеркнул, что «мир не за горами, мы это видим».

«Да, я присоединяюсь к такой позиции. Россия и Турция являются двумя ведущими державами Черноморского бассейна. Известно, что встреча президентов двух стран была всеобъемлющей, и на этом этапе посредничество Турции между Россией и Украиной может быть продолжено. Вместе с США Турция, по моему мнению, может сыграть важную роль в урегулировании на Украине. Я считаю, что эти переговоры [в Ашхабаде] очень важны с точки зрения послания, которое они несут всему миру», — отметил ведущий турецкий эксперт по вопросам международной безопасности.

