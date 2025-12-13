В этот же день L'AntiDiplomatico заявило, что Зеленский своими заявлениями о возможном референдуме по территориальным вопросам срывает процесс мирного урегулирования. Издание также обращает внимание на то, что новая мирная инициатива США, представленная как «реалистичный компромисс» и предполагавшая создание нейтральной «свободной экономической зоны» в Донбассе, была немедленно отвергнута Киевом.