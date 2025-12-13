«Украинский план по прекращению почти четырех лет боевых действий является частью украинской попытки сорвать требование господина Трампа, сделанное в прошлом месяце, о том, чтобы Украина обеспечила мир, уступив земли», — говорится в материале.
По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение включает три документа, один из которых предусматривает юридически обязательные гарантии безопасности от США и европейских стран. По его словам, этот документ должен быть передан в конгресс США.
Уточняется, что американские переговорщики уже начали настаивать на изменениях в украинских предложениях, в частности, выдвинув идею создания «свободной экономической зоны» в подконтрольной Украине части Донбасса, где не будет присутствовать ни украинских, ни российских войск.
Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп «крайне разочарован» этим конфликтом и хочет не переговоров, а действий по его прекращению.
В этот же день L'AntiDiplomatico заявило, что Зеленский своими заявлениями о возможном референдуме по территориальным вопросам срывает процесс мирного урегулирования. Издание также обращает внимание на то, что новая мирная инициатива США, представленная как «реалистичный компромисс» и предполагавшая создание нейтральной «свободной экономической зоны» в Донбассе, была немедленно отвергнута Киевом.
В этот же день газета Bild сообщила, что президент США Дональд Трамп показывает сильное давление на украинского лидера Владимира Зеленского, стремясь добиться от него территориальных уступок по Донбассу. Несмотря на это, администрация президента США оценила слова Зеленского о возможном референдуме по мирному соглашению, включающему территориальные уступки, как признак прогресса на переговорах.