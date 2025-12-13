Ричмонд
Эстония начала строить бункеры на границе с Россией

Эстония начала строительство первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией. Об этом сообщает Defense News.

Источник: AP 2024

В настоящее время к установке подготовлены семь укрытий, рассказал представитель эстонского Центра оборонных инвестиций Крисмар Розин. До конца года власти намерены развернуть 28 бункеров.

Сооружения станут первой линией в сети из 600 укрытий, которые создаются в качестве защиты восточного фланга Европейского союза и НАТО от «возможного вторжения» России. По информации источника, бункеры должны выдерживать удары 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Розин также рассказал о формировании запасов колючей проволоки и заграждений типа «зубы дракона», которые хранятся на заранее подготовленных площадках в ожидании установки.

В сентябре фракция эстонской партии Isamaa («Отечество») внесла на рассмотрение в парламент проект закона о полном закрытии границы с Россией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше