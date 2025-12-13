Ричмонд
В Пензенской области с рельсов сошли локомотивы с 23 цистернами, разлился мазут

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пензенской области произошла утечка мазута из сошедших с рельсов 23 цистерн. Площадь загрязнения оценивается в 750 кв.м. Об этом сообщается в Telegram-канале Российских железных дорог.

На место утечки мазута прибыли экологи. Им удалось локализовать распространение нефтепродукта на прилегающем к насыпи участке. «В связи с утечкой груза из цистерн на место направлены специалисты экологической лаборатории РЖД и “ЭКОСПАС”. Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 кв.м», — заявили в РЖД.

В посте говорится, что РЖД принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия в Пензенской области.

Днем 13 декабря в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. В результате инцидента никто не пострадал. Движение по станции временно приостановлено. -0-