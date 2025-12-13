В Пензенской области с рельсов сошли локомотивы с 23 цистернами, разлился мазут

На место утечки мазута прибыли экологи. Им удалось локализовать распространение нефтепродукта на прилегающем к насыпи участке. «В связи с утечкой груза из цистерн на место направлены специалисты экологической лаборатории РЖД и “ЭКОСПАС”. Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 кв.м», — заявили в РЖД.