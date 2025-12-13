Захарова: скандал с Долиной используется недругами России как повод к столкновению

«Потому что действительно задета одна из самых чувствительных тем, связанных даже не только с недвижимостью, а с жильем, с тем, что составляет для каждого человека свой такой ближний круг. Это и про семью, это и про поколение, это и про работу, про труд, про те деньги, которые ты зарабатываешь. Это не просто материальная составляющая, это часть твоей и нашей жизни. Тем более в нашей стране дом, семья, квартира всегда — это такие вещи, наверное, системообразующие», — сказала она.