Умер актер из «Маски» и «Криминального чтива» Питер Грин

Питер Грин должен был начать в январе следующего года съемки с Микки Рурком в триллере «Талисманы». На счету актера более 95 ролей, среди них наиболее известные Дориан Тайрелл в фильме «Маска» с Джимом Кэрри и Кэмерон Диаз, Зеда в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино и др. -0-