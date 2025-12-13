Умер актер из «Маски» и «Криминального чтива» Питер Грин

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», скончался в возрасте 60 лет. Об этом пишет газета New York Daily News со ссылкой на его менеджера Грегга Эдварда.
Актер был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Полиция заявила, что признаков насильственной смерти нет, но причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Его менеджер заявил, что Питер Грин был «одним из величайших актеров нашего поколения».
Питер Грин должен был начать в январе следующего года съемки с Микки Рурком в триллере «Талисманы». На счету актера более 95 ролей, среди них наиболее известные Дориан Тайрелл в фильме «Маска» с Джимом Кэрри и Кэмерон Диаз, Зеда в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино и др.