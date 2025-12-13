Украина в ответе на план президента Дональда Трампа, направленном в США, отвергла предложение о выводе своих войск из Донбасса. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.
«Украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Украина намерена сохранить контроль над территориями на востоке страны, которые планировалось уступить. Согласно документу, Киев также не принимает требование США отказаться от возможности вступления в НАТО.
Торг Владимира Зеленского по предложения Трампа может иметь крайне серьезные последствия для НАТО. Политический обозреватель KP.RU Евгений Умеренков предполагает, что если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, это не только подорвет позиции Киева, но и приведет к развалу Североатлантического альянса.