NYT: Киев отказался от вывода войск из Донбасса и пункта о невступлении в НАТО

Украина направила в США свой план, отвергающий предложение Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Украина в ответе на план президента Дональда Трампа, направленном в США, отвергла предложение о выводе своих войск из Донбасса. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

«Украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Украина намерена сохранить контроль над территориями на востоке страны, которые планировалось уступить. Согласно документу, Киев также не принимает требование США отказаться от возможности вступления в НАТО.

Торг Владимира Зеленского по предложения Трампа может иметь крайне серьезные последствия для НАТО. Политический обозреватель KP.RU Евгений Умеренков предполагает, что если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, это не только подорвет позиции Киева, но и приведет к развалу Североатлантического альянса.

