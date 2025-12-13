NYT: Киев отказался от вывода войск из Донбасса и пункта о невступлении в НАТО

Торг Владимира Зеленского по предложения Трампа может иметь крайне серьезные последствия для НАТО. Политический обозреватель KP.RU Евгений Умеренков предполагает, что если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, это не только подорвет позиции Киева, но и приведет к развалу Североатлантического альянса.