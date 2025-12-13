Лукашенко попросил журналистку не задавать гадкие вопросы о трех лидерах

Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале интервью американской телекомпании «Ньюсмакс» в шутку попросил журналистку Грету Конвей Ван Састерен не задавать ему вопросов в отношении трех человек, сообщает БелТА.
«Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник — президент России. И есть очень хороший мой друг (давних времен еще — до времен, когда он руководил государством) — это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Шутка», — сказал Александр Лукашенко.
Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе президента США Дональда Трампа после отмены санкций на калий.
А еще спецпосланник Джон Коул передал Александру Лукашенко личное послание от Дональда и Мелании Трамп, в котором те благодарят его за гостеприимство и за презенты.
Кроме того, Беларусь получит в собственность санаторий на известном озере.