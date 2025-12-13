Ричмонд
114 помилованных Лукашенко отправлены из Белоруссии на Украину для обмена

Более 100 человек из помилованных Лукашенко отправлены на Украину для обмена на россиян и белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Более 100 помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко отправлены на Украину для обмена на россиян и белорусов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

«Более 100 человек были отправлены в Украину — в обмен на попавших там в плен белорусов — за них президента очень просили их родственники — и на раненых россиян», — говорится в сообщении.

Эйсмонт также сообщила, что американская сторона забрала еще девять иностранных граждан, которые были в числе помилованных Лукашенко людей.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко объявил о помиловании 123 политических заключенных из различных стран. Решение было принято в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. Среди освобожденных также находится белорусская оппозиционерка Мария Колесникова.

