Более 100 помилованных Лукашенко отправили на Украину в обмен на россиян и белорусов

Более 100 помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко лиц были направлены на Украину в рамках обмена. Данное заявление сделала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, по информации БелТА.

Источник: Life.ru

Она уточнила, что эта группа была обменена на попавших в украинский плен белорусов и раненых российских военнослужащих. Эйсмонт добавила, что с просьбой об освобождении соотечественников к Лукашенко обращались их родственники. Параллельно американская сторона забрала с собой 9 иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 иностранных граждан, осуждённых в Белоруссии за серьёзные преступления. Решение стало результатом договорённостей с США. Среди освобождённых фигурируют известные политические деятели, включая лидера протестов 2020 года Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

