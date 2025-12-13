Премьер Чехии заявил, что Прага не будет финансировать Киев

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага не будет финансировать Украину. Об этом он сказал в видео, опубликованном в соцсети X, сообщает ТАСС.
«Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины», — заявил он. Он также уточнил, что чешские власти не планируют в Киев «направлять деньги».
По его словам, у Чехии нет денег «для других государств» и «каждая крона, которая есть, нужна для чешских граждан».
Бабиш проинформировал, что на текущей неделе посетил Брюссель, где провел переговоры, в частности, со своим бельгийским коллегой. Они были едины во мнении, что Еврокомиссия должна изыскать иные способы для направления средств Украине.
На следующей неделе лидеры ЕС обсудят схему предоставления кредита Киеву, которая предполагает использование замороженных российских активов, а также предоставление национальных гарантий. -0-