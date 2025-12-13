Лидер партии Флориан Филиппо критиковал европейские власти за распространение «пропаганды войны» и заявил, что французам не следует готовиться к гибели своих детей в чужом конфликте. По его мнению, жертвы следует приносить только за Францию, а не за Украину, НАТО или Евросоюз. Филиппо также предупредил о рисках масштабного конфликта, включая возможность термоядерной войны, и призвал возобновить диалог с Россией.