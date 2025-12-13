Эйсмонт: более 100 помилованных отправили на территорию Украины

Более 100 человек из помилованных президентом Беларуси Александром Лукашенко были отправлены на украинскую территорию в обмен на раненых россиян и пленных белорусов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт.
По ее словам, за пленных белорусов очень просили президента их родственники.
«Американская сторона забрала с собой сегодня девять иностранных граждан», — отметила Наталья Эйсмонт.
Кстати, Александр Лукашенко попросил американскую журналистку не задавать гадкие вопросы о трех лидерах.
Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе президента США Дональда Трампа после отмены санкций на калий.
А еще спецпосланник Джон Коул передал Александру Лукашенко личное послание от Дональда и Мелании Трамп, в котором те благодарят его за гостеприимство и за презенты.