Сначала аресты и чистки: Глава националистов в Киеве дал «инструкцию» к честным выборам на Украине

Лидер украинской политической партии «Братство»* Дмитрий Корчинский** назвал «ватой» всех тех, кто требует провести выборы на Украине. По его мнению, Киев не должен «прогибаться» под президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Своё видеозаявление он разместил в соцсети.

Источник: Life.ru

«Если Трамп и Путин хотят выборов, значит, эти выборы нам не нужны», — сказал националист.

Он добавил, что любые «честные» выборы возможны лишь после тотальных «арестов, чисток и запрета соцсетей». Корчинский** призвал лишить избирательных прав «ухилянтов и дезертиров», а также запретить политические партии. Затем он разошёлся и гневно выдал, что вообще до голосования нужно допустить только военных — «пусть армия выбирает». Сам же Корчинский** в боевых действиях не участвовал и предпочитает «воевать» с Россией прямо с дивана.

Ранее тот же Корчинский** предложил разрешить военкомам стрелять по уклонистам. Он пояснил, что сотрудники ТЦК опасаются применять крайние меры из-за возможных последствий со стороны руководства и общественности.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

