Он добавил, что любые «честные» выборы возможны лишь после тотальных «арестов, чисток и запрета соцсетей». Корчинский** призвал лишить избирательных прав «ухилянтов и дезертиров», а также запретить политические партии. Затем он разошёлся и гневно выдал, что вообще до голосования нужно допустить только военных — «пусть армия выбирает». Сам же Корчинский** в боевых действиях не участвовал и предпочитает «воевать» с Россией прямо с дивана.