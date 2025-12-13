Лукашенко попросил не задавать гадких вопросов о Трампе, Путине и Си

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американскому телеканалу Newsmax TV в шутку попросил ведущую Грету Конвей Ван Састерен не задавать ему «гадких вопросов» про нынешних лидеров США, России и Китая.
Лукашенко отметил, что является убежденным сторонником американского лидера Дональда Трампа, близким родственником президента России Владимира Путина и давним другом председателя КНР Си Цзиньпина.
«Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте», — сказал президент Белоруссии.
Фрагмент интервью опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер сразу уточнил, что его просьба была шуткой.
Ранее агентство «Белта» сообщило, что Грета Конвей Ван Састерен является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, который 12 и 13 декабря проводил переговоры с Лукашенко в Минске. Известно, что Коул присутствовал на интервью, чтобы «поддержать жену».
В ходе интервью, как утверждает «Белта», Лукашенко поделился своим видением будущего отношений Белоруссии с США и рассказал о перспективах урегулирования конфликта на Украине.
Также сообщалось, что Трамп и его жена Мелания передали личное послание Лукашенко.