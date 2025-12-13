Лукашенко попросил не задавать гадких вопросов о Трампе, Путине и Си

Ранее агентство «Белта» сообщило, что Грета Конвей Ван Састерен является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, который 12 и 13 декабря проводил переговоры с Лукашенко в Минске. Известно, что Коул присутствовал на интервью, чтобы «поддержать жену».