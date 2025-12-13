Белоусов: Российские бойцы уверенно продвигаются на Северском направлении

Слова благодарности и признательности прозвучали также в адрес командования и бойцов 272-го мотострелкового полка, проявивших готовность к защите Отечества. Министр констатировал, что стойкость и героизм личного состава вносят решающий вклад в общий успех и приближают день окончательной победы. Кроме того, подвиги солдат, по его словам, станут символом отваги и войдут в историю ратных подвигов.