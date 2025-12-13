Камбоджа приостановила работу погранпереходов на границе с Таиландом

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камбоджа приостановила работу всех пограничных переходов с Таиландом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД страны.
«Правительство Камбоджи приняло решение приостановить въезд и выезд на всех пограничных переходах из Камбоджи в Таиланд. Решение вступает в силу немедленно и действует до дальнейшего уведомления», — приводит агентство заявление.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тыс. жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тыс. человек. -0-