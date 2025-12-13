Депутат Рады обвинила Зеленского во лжи о ситуации на Купянском направлении

Визит активно освещался в официальных аккаунтах для широкой публики. Тем не менее у нардепа появились вопросы из-за выбора подразделений для посещения. Она заявила, что Зеленский не встретился с теми, кто, по её мнению, принимал большое участие в операциях. Вместо этого он «удостоил» своим вниманием 14-ю отдельную механизированную бригаду, которая допустила потерю позиций.