Стал известен возможный интеллектуальный ответ России на бессрочную заморозку активов в ЕС

Экономист Василий Колташов заявил, что решение о запрете возврата суверенных активов не является окончательным даже при отсутствии чётких механизмов разблокировки. Он отметил, что Евросоюз не обладает безусловным правом принимать подобные решения в рамках международного права, а отдельные страны-члены ЕС могут их не признавать. По его мнению, вся блокировка сохраняется лишь до тех пор, пока этого хотят европейские бюрократические структуры.