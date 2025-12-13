Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония начала строить первые бетонные бункеры на границе с Россией

Линию из 600 бункеров начали строить на границе Эстонии и России. До конца года Таллин намерен возвести 28 сооружений.

Источник: Аргументы и факты

Эстония начала строить первые бетонные бункеры на юго-восточной границе с Россией, пишет Defense News.

По словам представителя эстонского Центра оборонных инвестиций Крисмара Розина, к установке подготовлены семь укрытий. До конца года планируется развернуть 28 бункеров.

Указанные бункеры станут первой линией в сети из 600 укрытий, создающихся как защита восточного фланга Евросоюза и НАТО от «возможного вторжения» России. Предполагается, что сооружения должны будут выдерживать удары 152-мм артиллерийских снарядов.

Розин также отметил, что формируются запасы колючей проволоки и заграждений типа «зубы дракона», хранящихся на заранее подготовленных площадках в ожидании установки.

Ранее сообщалось, что Финляндия построила более 50 тысяч бункеров, способных укрыть одновременно почти все население страны.

В сентябре Эстония начала строительство противотанкового рва вдоль границы с Россией.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше