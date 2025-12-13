Эстония начала строить первые бетонные бункеры на границе с Россией

Эстония начала строить первые бетонные бункеры на юго-восточной границе с Россией, пишет Defense News.
По словам представителя эстонского Центра оборонных инвестиций Крисмара Розина, к установке подготовлены семь укрытий. До конца года планируется развернуть 28 бункеров.
Розин также отметил, что формируются запасы колючей проволоки и заграждений типа «зубы дракона», хранящихся на заранее подготовленных площадках в ожидании установки.
Ранее сообщалось, что Финляндия построила более 50 тысяч бункеров, способных укрыть одновременно почти все население страны.
В сентябре Эстония начала строительство противотанкового рва вдоль границы с Россией.