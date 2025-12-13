Ричмонд
Эйсмонт: Беларусь готова экспортировать калийные удобрения через любые порты

Эйсмонт сказала о готовности Беларуси вести экспорт калия через любые порты.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь готова экспортировать свои калийные удобрения через любые порты, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсмонт.

«Мы готовы экспортировать через любые порты. Тут главное — экономика, логистика, экономическая целесообразность. Куда будет выгодно, туда и повезем», — отметила Наталья Эйсмонт.

Напомним, спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.

Кстати, более 100 помилованных президентом Беларуси отправили на территорию Украины.

Кроме того, Александр Лукашенко попросил американскую журналистку не задавать гадкие вопросы о трех лидерах.

Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе президента США Дональда Трампа после отмены санкций на калий.

А еще Министерство транспорта определило пропускной пункт на границе с Польшей для автобусов. И это «Берестовица».

