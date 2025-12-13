Эйсмонт: Беларусь готова экспортировать калийные удобрения через любые порты

Беларусь готова экспортировать свои калийные удобрения через любые порты, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсмонт.
«Мы готовы экспортировать через любые порты. Тут главное — экономика, логистика, экономическая целесообразность. Куда будет выгодно, туда и повезем», — отметила Наталья Эйсмонт.
Напомним, спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.
Кстати, более 100 помилованных президентом Беларуси отправили на территорию Украины.
Кроме того, Александр Лукашенко попросил американскую журналистку не задавать гадкие вопросы о трех лидерах.
Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе президента США Дональда Трампа после отмены санкций на калий.
А еще Министерство транспорта определило пропускной пункт на границе с Польшей для автобусов. И это «Берестовица».