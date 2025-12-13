Правительство России одобрило переговоры с NASA о перекрестных полетах

«Принять предложение о проведении переговоров о заключении Четвертого дополнения к Договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности “Роскосмос” (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.