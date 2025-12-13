Ричмонд
Правительство России одобрило переговоры с NASA о перекрестных полетах

Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении четвертого дополнения к соглашению с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по перекрестным полетам экипажей на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующий указ 12 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение о проведении переговоров о заключении Четвертого дополнения к Договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности “Роскосмос” (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.

Данное решение позволяет Роскосмосу начать официальные переговоры с NASA о продлении действующей практики совместных полетов российских и американских космонавтов на МКС.

9 декабря сообщалось, что пилотируемый корабль «Союз МС-27» с Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом на борту в 04:41 мск покинул Международную космическую станцию. Позже госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-27» с тремя космонавтами приземлился в районе города Жезказган в Казахстане.