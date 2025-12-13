Лукашенко приравнял нападение на страны ОДКБ к военной угрозе Белоруссии

Белоруссия приравняла агрессию против стран ОДКБ к военной угрозе самой республике. Соответствующий закон в субботу, 13 декабря, подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Изменения были внесены в законодательные акты, регулирующие военную безопасность и оборону. В список угроз был включен пункт о вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства или коалиции государств, совершенный против ОДКБ и Союзного государства.
Теперь в ВС республики предусмотрена постоянная готовность к применению выделенных сил и средств, направленных на устранение кризисных ситуаций на территории государств-союзников.
Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко провел переговоры в Минске со спецпосланником США Джоном Коулом. Контакты с представителями американской стороны проходят уже второй день.