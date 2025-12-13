Мерц предупредил, что в Германии могут вернуть воинскую повинность

В Германии уже в ближайшие годы могут вернуть воинскую повинность и восстановить обязательную альтернативную гражданскую службу, если не получится набрать нужное количество солдат. Об этом 13 декабря заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления на съезде входящей в правящий блок партии Христианско-социальный союз (ХСС).
«Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам всë равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин», — предупредил канцлер ФРГ.
Мерц напомнил, что в Конституции страны не закреплена возможность обязательной службы в армии для женщин. Он выразил сожаление, что из-за этого женщин привлечь пока не удастся.
«Я бы хотел найти другой вариант. Я бы хотел установить обязательный год общественных работ (альтернативную службу) в Германии», — пояснил канцлер.
Ранее стало известно, что партия Мерца добивается возврата призыва в армию ФРГ.