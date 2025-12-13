Мерц предупредил, что в Германии могут вернуть воинскую повинность

В Германии уже в ближайшие годы могут вернуть воинскую повинность и восстановить обязательную альтернативную гражданскую службу, если не получится набрать нужное количество солдат. Об этом 13 декабря заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления на съезде входящей в правящий блок партии Христианско-социальный союз (ХСС).