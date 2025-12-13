Ричмонд
Белоусов вручил «Золотую звезду» оператору дрона: герой уничтожил пять танков и 169 машин ВСУ

Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя РФ оператору дрона с позывным «Филин».

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов вручил госнаграду «Золотая звезда» Героя России начальнику расчета и оператору FPV-дрона центра «Рубикон» с позывным «Филин». Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Глава военного ведомства отметил высокие показатели боевой работы военнослужащего в ходе применения им ударных беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий был представлен к госнаграде за выдающиеся заслуги при выполнении боевых задач. Оператору дрона удалось ликвидировать пять танков и 169 автомобилей ВСУ в зоне конфликта.

Белоусов также рассказал, что доложил о достижениях «Филина» президенту РФ Владимиру Путину, который просил передать военнослужащему большой привет.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин вручил медаль «Золотая Звезда» матери погибшего в зоне спецоперации сержанта Никиты Афанасьева, которому посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

