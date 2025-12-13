Организаторами шествия выступила партия «Патриоты». В демонстрации приняли участие сотни человек. Они скандировали «Быстрее, выйдем из НАТО!», «Нам не нужен Евросоюз!», «Мы не хотим войны!», «Макрон, мы не хотим умирать за Украину!». Некоторые несли в руках плакаты с надписью Frexit, призывая к выходу Франции из Евросоюза. Также представители партии «Патриоты» скандировали со сцены: «Французы не хотят отправлять своих детей умирать на войну, к которой они не имеют отношения».
Лидер партии Флориан Филиппо во время общения с журналистами раскритиковал руководство европейских стран и институтов, которые распространяют нарративы о возможном нападении на ЕС и НАТО. По его мнению, «никто в это не верит на самом деле».
Комментируя слова начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, призвавшего французов готовиться к потере своих детей, Филиппо заявил, что нынешний украинский конфликт — это не война Франции, и подчеркнул, что «если и стоит приносить жертвы, то за Францию, а никак не за Украину, НАТО или Евросоюз». По его мнению, руководство НАТО и ЕС идут к более масштабному конфликту. В этой связи он напомнил недавнее высказывание генсека НАТО Марка Рютте, который призвал европейцев готовиться к «войне огромных масштабов», которую пережили их «деды и прадеды».
«Только вот третья мировая будет термоядерной и унесет минимум 500 млн жизней — этого они хотят?! Не лучше ли возобновить более-менее нормальный диалог с Россией?» — сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова зафиксировать «как угодно» положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Москва никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС. -0-