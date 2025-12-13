Комментируя слова начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, призвавшего французов готовиться к потере своих детей, Филиппо заявил, что нынешний украинский конфликт — это не война Франции, и подчеркнул, что «если и стоит приносить жертвы, то за Францию, а никак не за Украину, НАТО или Евросоюз». По его мнению, руководство НАТО и ЕС идут к более масштабному конфликту. В этой связи он напомнил недавнее высказывание генсека НАТО Марка Рютте, который призвал европейцев готовиться к «войне огромных масштабов», которую пережили их «деды и прадеды».