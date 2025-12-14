Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловская компания получила на создание деталей для БПЛА 300 млн рублей

Компания «НьюЛинк» победила в конкурсном отборе фонда Национальной технологической инициативы и получила грант в 300 млн руб. на организацию крупносерийного производства отечественных сервоприводов, которые заменят импортные компоненты для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Он заверил, что после завершения работ по обновлению предприятие сможет создавать десятки тысяч единиц продукции ежегодно.

«В Свердловской области продолжается развитие беспилотных авиационных систем (БАС). Сфера перспективная и важная для технологического прогресса — беспилотники используются в разных отраслях экономики. Нам важно поэтапно создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы самостоятельно производить комплектующие, настроить систему технического обслуживания БПЛА», — подчеркнул господин Паслер.

По его словам, в регионе уже задействуют БПЛА в лесной отрасли, сельском хозяйстве, для тушения пожаров. Денис Паслер добавил, что в ближайшее время власти планируют создать посадочные площадки для дронов в регионе и продолжить помогать уральским производителям БАС осваивать новые направления.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, проект «НьюЛинк» по организации серийного производства БАС будет завершен в 2025 году. «По итогам реализации будет создано 232 рабочих места», — пояснили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше