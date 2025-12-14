Свердловская компания получила на создание деталей для БПЛА 300 млн рублей

Он заверил, что после завершения работ по обновлению предприятие сможет создавать десятки тысяч единиц продукции ежегодно.
«В Свердловской области продолжается развитие беспилотных авиационных систем (БАС). Сфера перспективная и важная для технологического прогресса — беспилотники используются в разных отраслях экономики. Нам важно поэтапно создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы самостоятельно производить комплектующие, настроить систему технического обслуживания БПЛА», — подчеркнул господин Паслер.
По его словам, в регионе уже задействуют БПЛА в лесной отрасли, сельском хозяйстве, для тушения пожаров. Денис Паслер добавил, что в ближайшее время власти планируют создать посадочные площадки для дронов в регионе и продолжить помогать уральским производителям БАС осваивать новые направления.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, проект «НьюЛинк» по организации серийного производства БАС будет завершен в 2025 году. «По итогам реализации будет создано 232 рабочих места», — пояснили в ведомстве.